IBES Tag 15 im Ticker Dschungelcamp – wer ist raus? Sonja Zietlow verkündet Mega-Überraschung

22.24 Uhr: Warum sich Tim so unbeliebt macht? Er hängt seine nasse Wäsche am Feuer auf, doch das ist verboten. Kim wurde ermahnt und gehorcht. Doch Twenty4Tim ignoriert die wiederholten Aufforderungen von Leyla und Fabio. „Ach Leute, alles gut. Wir müssen uns doch jetzt wegen so einem Thema nicht anmachen“, weicht Tim aus und sammelt seine Wäsche an der Feuerstelle ein. Fabio belehrend zu Tim: „Wir sind ein Team und müssen an einem Strang ziehen.“ Und weiter: „Du bist seit über einer Woche hier. Wie oft durften wir es (gemeint es: die Wäsche am Feuer) trocknen, wenn es draußen nicht geregnet hat? Kein einziges Mal! Warum machen wir es dann? Versteh ich nicht.“