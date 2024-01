Dschungelcamp 2024 Nach Kritik der IBES-Fans – Heinz Hoenig muss zur Dschungelprüfung

Heinz Hoenig ist dieser Umstand offenbar selbst peinlich. An Tag 10 witzelte er: „Dschungelprüfung? Was ist das?“. Wirklich gut kam dieser Spruch aber nicht an. Doch in Woche zwei können die Dschungelcamp-Bewohner selbst entscheiden, wer zur Dschungelprüfung antreten wird. An Tag 11 nennt sich diese „Eisbrecher“ – und Heinz Hoenig bekommt jetzt auch seinen Dschungelprüfungs-Moment.