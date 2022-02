Dschungelcamp 2022 : Harald Glööckler erklärt, was hinter seinem veränderten Aussehen steckt

Harald Glööckler erklärt, was hinter seinem veränderten Aussehen steckt

Mode-Designer Harald Glööckler sorgt bei Dschungelcamp-Zuschauern nicht nur mit seiner Art für Gesprächsstoff, sondern auch mit seinem Aussehen. Was hat es zum Beispiel mit seinen Haaren auf sich? Glööckler klärte nun selbst auf.

Harald Glööckler ist der wohl prominenteste Kandidat im diesjährigen Dschungelcamp. Die Vorschusslorbeeren hatte er nicht zu unrecht, schon in den ersten IBES-Folgen konnte er bei den RTL-Zuschauern punkten. Glööckler zeigte sich bis dato unterhaltsam im Dschungelcamp, nicht langweilig, auch mal streitlustig, aber im Grunde sympathisch.

Doch nicht nur seine Art hat es in sich. Sondern auch sein Aussehen im Dschungelcamp. Denn Glööckler sieht in Südafrika gerade aktuell anders aus, als man es sonst von ihm gewohnt ist. Er trägt nicht die übliche Mähne, sondern stattdessen scheinbar ganz kurzes Haar. Doch irgendwas stimmt da doch nicht, dürften sich viele Zuschauer zuletzt gefragt haben... Nun klärte Glööckler auf.

Harald Glööckler spricht im Dschungelcamp über sein verändertes Aussehen

Harald Glööckler sorgt sich wegen zu kleiner Lippen

Dennoch ist Glööckler besorgt um sein Aussehen, wie er an Tag 13 offenbarte. "Wenn ich dann ganz zurück bin, muss der Arzt inspizieren, was sonst noch so verrutscht ist“, sagte er. Schauspielerin Anouschka Renzi gefällt es hingegen, dass Glööckler seit mindestens 13 Tagen keine Schönheits-OP hatte. Durch das Abschwellen sehe er viel besser aus. "Du siehst viel besser aus. Lass' das mal so“, sagte sie zu ihm.