Sommer-IBES 2024 Hankas Sex-Beichte lässt Gigi sprachlos zurück

In der fünften Folge des Sommer-Dschungelcamps wird klar, dass die Nerven der Teilnehmer mehr Spannung aufbauen als jede Dschungelprüfung. Nach dem hitzigen Gefecht zwischen Giulia Siegel und Kader Loth in der vierten Folge, in dem es um die hochpolitische Frage ging, wer nun den Kochlöffel schwingen darf, eskalierte der Konflikt in der aktuellen Episode weiter – sehr zur Freude des Publikums.