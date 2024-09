Dschungelcamp Frisch verliebt? Gigi Birofio (25) heizt Gerüchteküche an

Gigi Birofio, der durch seine Teilnahme an zahlreichen Reality-TV-Formaten wie „Ex on the Beach“ und dem Dschungelcamp bekannt wurde, sorgt nicht nur im Fernsehen für Aufmerksamkeit, sondern auch in seinem Privatleben. Der 25-jährige Stuttgarter mit italienischen Wurzeln hat in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen mit Frauengeschichten gemacht. Doch ist er aktuell in festen Händen? Ein Rückblick auf seine jüngsten Beziehungen gibt Aufschluss darüber, wie turbulent das Liebesleben des Reality-Stars ist.