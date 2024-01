IBES-Überblick Dschungelcamp 2024: Das sind die Top-Verdiener – Gagen enthüllt

Kim Virginia, bekannt aus "Bachelor" 2021 und "Bachelor in Paradise", setzte ihre TV-Karriere als Verführerin bei "Temptation Island" im Jahr 2022 fort. Zuletzt war sie Teil von "Are You The One? Reality-Stars in Love", wo sie für ihre frechen Sprüche und das Entfachen von "Feuern" zwischen Mitkandidaten bekannt war. In dieser Show entwickelte sich auch ein kleines Techtelmechtel mit Mit-Camper Mike Heiter. Auch sie soll zwischen 25.000 und 40.000 Euro für ihre Teilnahme an der RTL-Show ausgehandelt haben.