Dschungelcamp : Fremdgeh-Drama in Lucas Cordalis‘ Familie: Daniela Katzenberger mit Klartext-Ansage

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Nicht sie selbst sorgen derzeit für Schlagzeilen, sondern ihre Familie. Foto: dpa/Fredrik Von Erichsen

Lucas Cordalis kämpft im Dschungelcamp um die Krone. Doch er ahnt nicht, welches Fremdgeh-Drama sich parallel in seiner Familie abspielt. Auch seine Frau Daniela Katzenberger rückte zu einem Krisentreffen an. Nun äußerte sie sich persönlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dschungelcamp-Kandidat Lucas Cordalis betont derzeit häufig, er wolle in die Fußstapfen seines mittlerweile verstorbenen Vaters Costa treten und Dschungelkönig werden. Doch er ahnt nicht, dass seine Familie derzeit sehr wohl bundesweit Schlagzeilen macht - aber auf eine Weise, die dem IBES-Kandidaten nicht gefallen dürfte.

Fremdgeh-Drama rund ums Dschungelcamp: Hat Peter Iris Klein betrogen?

Im Fokus des Dramas: Lucas‘ Schwiegermutter Iris Klein, die Mutter seiner Ehefrau Daniela Katzenberger. Iris Klein erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ehemann Peter Klein, der momentan in Australien weilt, um dort Schwiegersohn Lucas Cordalis als Begleitperson zu unterstützen.

Iris ist überzeugt: Ihr Ehemann hat sie im Hotel Versace in Australien betrogen - mit der Begleiterin von Dschungelcamp-Kandidatin Djamila Rowe, Yvonne Woelke. Iris Klein, die selbst schon im Dschungelcamp saß, warf ihrem Ehemann öffentlich Betrug vor - in Storys auf Instagram. Sie löschte dort auch alle Pärchen-Fotos, kündigte ihren Auszug aus dem gemeinsamen Haus auf Mallorca an und stellte klar: Die Ehe ist für sie vorbei.

View this post on Instagram A post shared by Lucas Cordalis (@lucascordalis) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Julian F.M. Stoeckel: Zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke war nichts

Wie Julian F.M. Stoeckel in der „Stunde danach“ auf RTL am Montag erzählte, haben die Fremdgeh-Gerüchte auch massive Auswirkungen auf das Zusammensein der Dschungelcamp-Begleiter im Hotel Versace. Demnach sei die Stimmung dort „zum Schneiden“. Yvonne Woelke werde von den anderen gemieden, sei oft alleine unterwegs. Und auch gegenüber Peter Klein sei die Dschungelcamp-Entourage zurückhaltend.

Stoeckel, der selbst schon im Dschungelcamp saß, zeigte sich überzeugt, dass zwischen Klein und Woelke nichts gewesen sei. Dieser Meinung schloss sich in der Sendung auch Micaela Schäfer an, eigenen Angaben zufolge die beste Freundin von Woelke. Es gebe ja auch keine Beweisfotos oder verhängnisvolle Nachrichten. Man müsse Iris Klein fragen, warum sie diesen Vorwurf gegen ihren eigenen Ehemann in die Welt setze, so Schäfer.

Daniela Katzenberger bei Krisengipfel mit Iris Klein

Ihre Instagram-Storys hat Iris Klein zwar mittlerweile längst gelöscht und auch ihren Account auf privat gestellt, doch das Drama hatte sich da schon wie ein Lauffeuer verbreitet.

Mittlerweile ist auch die ganze Familie eingeschaltet, wie die „Bild“ erfahren haben will. Demnach habe am Wochenende in der Familien-Finca von Iris Klein ein Krisengipfel stattgefunden, zu dem auch Daniela Katzenberger angereist sei. „Daniela ist von der Situation maximal genervt“, berichtete ein angeblicher Insider der „Bild“. Ein Wunder wäre es nicht, schließlich ist der Vorfall nicht gerade gute Publicity - die Teilnahme von Lucas Cordalis im Dschungelcamp wirkt da plötzlich nur noch wie eine Nebensache.

Daniela Katzenberger äußert sich und haut auf den Tisch

Peter Klein und auch die angebliche Affäre streiten die Gerüchte übrigens vehement ab. Die „Bild“ berichtet weiterhin, dass Peter Klein seiner Frau nach dem Ärger ein Liebes-Ultimatum gesetzt haben soll. Entweder sie bleibe seine Frau - oder er treffe sich, mit wem er wolle. Deeskalierendes Verhalten sieht wohl anders aus...

Mittlerweile hat sich aus Daniela Katzenberger selbst zu der Angelegenheit geäußert. Sie zeigt sich angesäuert von Medienberichten, in denen ihr Statements in den Mund gelegt würden und haut auf den Tisch. „Hier aus erster Hand von mir persönlich: Wenn sich zwei streiten, hält man sich raus und am besten die Schnauze (in dem Fall meine Schnauze)“, postete die Katze in ihrer Instagram-Story. Von ihr wird es also offenbar keinen weiteren Kommentar geben. Und diese Verschwiegenheit würde sich Daniela Katzenberger demnach auch von anderen Menschen wünschen.

Nach Dschungelcamp auch eine zweite Ehe gefährdet

Nicht nur die Ehe von Iris und Peter Klein scheint nun jedoch vor dem Aus zu stehen. Auch die Ehe von Peters angeblicher Affäre Yvonne Woelke ist seit dem Aufkommen der Gerüchte akut gefährdet.

Die Djamlia-Rowe-Begleiterin ist stinksauer auf Iris Klein und sagte der Bild: „Durch ihre unbedachten Postings steht nicht nur ihre Ehe vor dem Aus, sondern sie hat auch meine Ehe fast auf dem Gewissen. Mein Mann redet aktuell nach all ihrem Unsinn kein Wort mehr mit mir.“ Woelke ist demnach mit einem Hamburger Unternehmer verheiratet. Ob das auch so bleibt, scheint ungewiss.

(hau)