IBES 2023 : Dschungelcamp-Finale verschoben: Zuschauer sind wütend auf RTL

RTL-Zuschauer blicken mit Spannung auf das näher rückende große Dschungelcamp-Finale, wenn die verbliebenen Kandidaten um die Dschungelkrone kämpfen. Doch die ungewöhnliche Ansetzung des Spektakels ärgert viele Fans.

Am 13. Januar schickte RTL wieder neue Kandidaten ins Dschungelcamp . „Für zwölf Stars beginnt das größte Abenteuer ihres Lebens, mitten im australischen Dschungel und vor den Augen von TV-Deutschland“, verkündete RTL. Damit ist klar: Das Dschungelcamp geht wieder los.

Inzwischen die Anzahl der ursprünglich zwölf Kandidaten deutlich dezimiert. Bis zum großen Finale werden die Promis allmählich von den RTL-Zuschauern aus der Show rausgewählt. Wie jeder weiß: Am Ende kann es nur einen Dschungelkönig oder eine Dschungelkönigin geben. Doch ausgerechnet die Terminierung des großen Finales sorgt bei Fans für Ärger.

Änderung: Dschungelcamp-Finale 2023 verschoben

Wie gewohnt startet die Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) im Januar. Diesmal beginnt die Sendung ausgerechnet am Unglückstag Freitag, den 13. Fest steht außerdem: Das Dschungelcamp wird dieses Jahr einen Tag länger gehen. Damit findet das IBES-Finale 2023 nicht an einem Samstag, sondern am Sonntag, 29. Januar, statt. Die Nachklapp-Show „Das große Wiedersehen“ wechselt von Sonntag auf Montag, 30. Januar.