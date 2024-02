IBES 2024 Wer ist raus im Dschungelcamp? Diese Kandidaten stehen im Finale

Update 22:32 Uhr: Leyla will von Fabio wissen: „Hast du mit ihm geredet?" Fabio erklärt, dass Mike immer so vor sich hin knurrt und so verschlossen ist wie eine Miesmuschel. Er denke nicht, dass Mike Spielchen mit Leyla spiele oder sie fallen lassen würde, wie eine heiße Kartoffel. Leyla kommentiert: „Ich würde gern in seinen Kopf reinschauen, um mal zu wissen, was da so rumschwirrt. Es kann schon sein, dass er vorsichtiger ist, wenn er Frauen kennenlernt, vor allem in einer Show." Fabio findet es ganz natürlich, wenn sich Mike und Leyla jetzt näherkommen würden: „Weißt du, wenn man sich gern hat, ist es doch in Ordnung, sich mal einen Schmatzer oder einen Bussi zu geben. Wenn er es halt ernst meint. Er hat vielleicht Angst dich zu küssen, wegen den Zuschauern.“ Leyla fragt sich im Dschungeltelefon, was Mike von ihr will: „Bin ich deine Bezugsperson? Hast du Interesse oder ist dir langweilig? Was ist Sache? Ich kann den Boy nicht einschätzen.“