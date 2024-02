IBES Dschungelcamp: Fans sicher – Dschungelkönigin steht bereits fest

In ihrer Zeit im Dschungelcamp gab die gebürtige Bulgarin Einblick in ihr Privatleben und die Schicksalsschläge, die sie ereilt haben. Nach einem Schlaganfall nahm sie ihre Mutter zu sich, um sie zu pflegen. Die Beziehung zu der mittlerweile Verstorbenen beschäftigt Lucy bis heute und ist für sie ein heikles Thema. Denn: „Ich habe sie gehasst – mein Leben lang – weil sie so hart zu mir war und weil sie mir nie gesagt hat, dass sie stolz auf mich ist“, sagte Lucy. Gleichzeitig sagte die Sängerin über ihre Mutter, dass sie ihr sehr fehle: „Sie war der einzige Mensch, der mich so gepusht hat.“ Diese ambivalenten Gefühle versucht sie in der Therapie zu verarbeiten.