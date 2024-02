IBES Dschungelcamp: Fabio plötzlich raus – verspielte er so die Gunst der Zuschauer?

Doch im Verlauf der Sendung verlor er an Zustimmung, als er sich vermehrt Lästereien über Kim und ihren Schamanen hingab. Auch wurde er von den Zuschauern zunehmend als passiv-aggressiv wahrgenommen. So beschwerte er sich an Tag 15 bei Mike über das Lagerfeuer hinweg, dass beide die schlechtesten Fleischstücke bekommen hatten. „Ich hab Glück gehabt, dass ich noch Fleisch bekommen hab. Hauptsache, die Vegetarier haben Fleisch.“ Fabios Fazit: „Am Ende siehst du halt das wahre Gesicht.“