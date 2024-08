Dschungelcamp Eric Stehfest (35) und die Wahrheit über seine Ehe

Eric Stehfest wurde am 6. Juni 1989 in Dresden, in der damaligen DDR, geboren. Er wuchs ohne Vater auf und hatte im Laufe seines Lebens eine oft schwierige Beziehung zu seiner Mutter. Bereits in jungen Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die darstellenden Künste, die ihn schließlich an die Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig führte, wo er von 2009 bis 2013 Schauspiel studierte. Im Jahr 2013 erhielt er die Rolle des Yannick Benhöfer in der Serie „Unter Uns“, verließ diese jedoch bereits nach drei Monaten wieder.