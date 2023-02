Dschungelcamp-Eklat um Cosimo Citiolo am Flughafen - "Ich werd' die lebendig begraben“

Ärger nach dem Dschungelcamp: In „Das große Wiedersehen“ trafen die Kandidaten erneut aufeinander. Cecilia erhob schwere Vorwürfe gegen Cosimo. Der verließ wütend das TV-Studio. Nun rechnet er seinerseits mit den IBES-Teilnehmern ab. Am Flughafen kam es zu einem weiteren Eklat.

Cosimo Citiolo galt im Dschungelcamp 2023 lange als Publikumsliebling. Entsprechend traurig waren viele Fans, als der Ex-DSDS-Kandidat die Sendung im Halbfinale verlassen musste. In „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen“ trafen alle Kandidaten nach dem Ende der Staffel wieder aufeinander. Und ausgerechnet gegen den immer so harmlos wirkenden Cosimo wurden schwere Vorwürfe erhoben.

Dschungelcamp: Cecilia Asoro erhebt schwere Vorwürfe gegen Cosimo Citiolo

„Du hast gezeigt, wie du bist, wer du bist“

Cecilias Vermutung: Cosimo habe sich nach dem Dschungelcamp offenbar für einen Superstar gehalten - arrogantes Auftreten inklusive. „Du hast gezeigt, wie du bist, wer du bist. Ich hoffe, irgendwann wird das mal gezeigt“, sagte die Ex-Bachelor-Kandidatin Cecilia, die sich sichtlich in Rage geredet hatte.

Auch über Dschungelkönigin Djamila Rowe selbst soll Cosimo einen respektlosen Kommentar losgelassen haben. „Djamila ist so eine hübsche Frau. Da musst du auch nicht sagen, wie sie aussieht auf einem Foto. Das geht gar nicht und das weißt du ganz genau.“ Cosimo habe durch seine Aktionen nach dem Dschungelcamp gezeigt, dass er die ganze Zeit nur ein Spiel gespielt habe, so Cecilia.

So sah die Dschungelcamp-Siegerin Djamila Rowe vor ihren Beauty-OPs aus

Cosimo verlässt Dschungelcamp-Studio

Papis indes bestätigte Cecilias Aussagen. Cosimo habe das Personal im Hotel Versace schlecht behandelt, den Kameramann blöd angeredet. „Er ist ein fettes großes Baby“, so Papis‘ Fazit.

Cosimo rechnet mit Dschungelcamp-Kandidaten ab

Mittlerweile meldete sich Cosimo auch per Instagram-Story zu Wort. „Manchmal muss man sich einfach nicht alles gefallen lassen“, kommentierte er die Geschehnisse beim Dschungelcamp-Wiedersehen. „Ich bin so, wie ich bin.“

Cosimo trat außerdem nach. Zwar erwähnte er den Namen von Cecilia, die ihn beim Wiedersehen attackiert hatte, nicht. Er lästerte jedoch darüber, dass nach dem Eklat nun ausgerechnet diejenigen besonders interessiert an Smalltalk mit ihm seien, die ihn vorher verbal angegriffen hätten. Sprich: Cosimo wittert falsches Spiel - Drama, nur weil die Kamera lief.

IBES-Drama am Flughafen: "Ich werd' die lebendig begraben"

Bei der Abreise spitzte sich der Konflikt dann offenbar weiter zu, wie Cecilia Asoro in ihrer Instagram-Story sagt. "So peinlich. Wir saßen alle am Flughafen. Da hat er mehrere Leute lautstark angerufen und sich über uns beschwert", behauptet Cecilia über Cosimo. Es seien angeblich Sätze wie "Bruder, hast du nichts gesehen? Wir machen die fertig" und "Ich werd' die lebendig begraben" gefallen sein.