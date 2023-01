Dschungelcamp : Wer holt die Dschungelkrone? Leser-Voting mit überraschendem Ergebnis

Zwölf Kandidaten kämpfen im Dschungelcamp 2023 um die Krone. Doch wer hat die Auszeichnung tatsächlich verdient? Die SZ-Leser haben abgestimmt, mit überraschendem Ergebnis.

Dschungelcamp-Kandidaten 2023: Überraschungspromi unter Favoriten

Jana „Urkraft“ Pallaske polarisiert auch im Saarland

Männerdomäne Dschungelcamp: Nur eine Kandidatin unter den Favoriten

Während sich Papis Loveday mit 51 Prozent der Stimmen in der ersten Dschungelcamp-Woche zum Topfavoriten entwickelt hat, überraschen die guten Abstimmungswerte für Lucas Cordalis. In der ersten Dschungelcamp-Woche ist der Mann von Daniela Karzenberger kaum in Erscheinung getreten. „Wo ist Lucas Cordalis“ – für seinen Auftritt bei IBES erntete Cordalis zunächst Spott und Häme der IBES-Zuschauer im Netz. Mit 35 Prozent belegt der Sänger den dritten Platz in der Gunst der SZ-Zuschauer. Insgesamt wurden 416 Stimmen abgegeben.