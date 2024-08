Dschungelcamp Doppelter Rauswurf überrumpelt Kandidaten – „damit hätte keiner gerechnet“

Elena zeigt beim Anblick der beiden Gruben blanke Panik und gesteht, unter Platzangst zu leiden: „Das ist ja wie ein Grab“, schluchzt sie und bricht in Tränen aus. Durch Georginas gutes Zureden legt sie sich kurz in die Grube und möchte, dass die Klappe kurz geschlossen wird, damit sie weiß, was sie erwartet. Doch sobald die Klappe geschlossen wird, schreit sie panisch: „Ich gehe lieber nach Hause, ich mache das nicht.“ Nachdem sie den Satz „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ sagt, wird sie aus der Grube befreit und von Georgina in den Arm genommen. Sie zittert wie Espenlaub und bekommt kaum noch Luft. Jan Köppen wird ungewohnt ernst und spricht ihr Mut zu: „Du bist weit über deine Grenzen gegangen und darauf kannst du stolz sein. Du hast stark gekämpft, aber leider kannst du kein Teil mehr hiervon sein.“