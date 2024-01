12 von 12 Diese Dschungelcamp-Kandidatin hält den Weltrekord für die meisten Prüfungen

Obwohl Gisele Oppermann das Dschungelcamp in der 13. Staffel bereits als Neunte verlassen musste, stellte auch sie mit neun Prüfungen einen Rekord auf. Damit wählten sie die Zuschauer zwar genauso häufig in die Prüfungen wie Helena Fürst, das Model musste jedoch neunmal in Folge zur Dschungelprüfung antreten.