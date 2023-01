IBES 2023 : Dschungelcamp-Gewinnerin Djamila Rowe: Das hat sie mit den 100 000 Euro Siegprämie vor

Für Djamila Rowe geht mit dem Sieg beim Dschungelcamp ein Traum in Erfüllung. Jetzt verrät die IBES-Kandidatin, was sie mit den 100 000 Euro Preisgeld vorhat.

Eigentlich sollte Djamila Rowe nicht bei der aktuellen Staffel von „ Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ (IBES) dabei sein. Stattdessen wollte RTL den Schauspieler Martin Semmelrogge ins Dschungelcamp einziehen lassen. Doch der saß tagelang an Flughäfen fest und durfte letztlich nicht nach Australien einreisen.

Dschungelcamp 2023 „Schock“ für Djamila Rowe

Und so rückte Djamila Rowe für Martin Semmelrogge nach – zum Glück für das Model und die Zuschauer, denn die hatten die 55-Jährige von Beginn an ins Herz geschlossen. Wie die bislang geheim gehaltenen und nun veröffentlichten Voting-Ergebnisse der RTL-Show zeigen. Demnach riefen ab Woche zwei fast täglich die meisten Zuschauer die Nummer von Djamila Rowe an – bis zum großen Finale.