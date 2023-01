Dschungelcamp : Claudia Effenberg über den traurigen Tod ihrer Schwester: "Das ist so schlimm"

Claudia Effenberg hatte versprochen, beim Dschungelcamp auszupacken. Nun gab die Designerin bei IBES Einblicke in ihre dramatische Familiengeschichte.

Dass Claudia Effenberg im Dschungelcamp auspacken würde, hatte man schon vor ihrem Start bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ erfahren. Die „Bild“-Zeitung hatte die Liste der IBES-Gagen veröffentlicht, in der die Designerin und Ehefrau von Stefan Effenberg mit Abstand auf Platz 1 rangierte. Bedingung soll demnach aber gewesen sein, dass Claudia im Dschungelcamp über Wirbel in ihrer Ehe sowie über psychische Probleme spricht.

Claudia Effenberg spricht im Dschungelcamp über verstorbene Schwester

Darum ging es nun zwar am vierten Dschungelcamp-Tag nicht. Aber eine andere, heftige Geschichte teilte die Designerin am Lagerfeuer. "Ich hatte eine Schwester, die leider vor sechs Jahren verstorben ist. Das war schon eine Hardcore-Nummer", sagte Claudia.

Claudia und ihre Schwester hatten eine glückliche, gemeinsame Kindheit. „Wir haben uns mega verstanden.“ Doch später kam es mit der Schwester, die damals auf Mallorca als Zahnärztin arbeitete, zum Bruch. „Meine Tochter hatte so krumme Eckzähne und meine Schwester war dann super sauer auf mich, weil ich das in München hab' machen lassen und nicht extra zu ihr nach Mallorca geflogen bin“, erzählte Claudia.

Claudia Effenberg erfuhr per Brief vom Tod ihrer Schwester

Sechs Jahre lang habe ihre Schwester dann nicht mehr mit ihr gesprochen. „Zum Ende hin ist sie an Krebs erkrankt und keiner hat mir das gesagt“, sagte Claudia. „Ich habe dann von ihrem Sohn einen Brief bekommen: 'Sehr geehrte Frau Effenberg, hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihre Schwester am 18. März verstorben ist.' Das ist so schlimm, jemandem nicht Tschüss sagen zu können, wegen einer bescheuerten Zahn-OP. Das habe ich nie verstanden.“