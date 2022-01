RTL reagiert : Rauswurf im Dschungelcamp: Kandidatin reiste offenbar mit gefälschtem Impfpass

Die neue Staffel des RTL-Dschungelcamps startet mit einer Überraschung. Denn kurzfristig vor Beginn wurde Kandidatin Christin Okpara ausgetauscht. Jetzt ist auch klar warum.

RTL reagierte und tauschte die Kandidatin kurzfristig aus. Am Donnerstagabend teilte der Sender mit, dass der Vertrag mit Okpara aufgelöst wurde, wegen „Unstimmigkeiten zum Impfstatus.“ RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner wurde in einer Mitteilung mit den Worten zitiert, dass die „Unstimmigkeiten“ bei Christin Okpara „in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären waren“. Anstelle von Okpara zieht nun die Witwe von Schauspieler Willi Herren, Jasmin Herren, ins Camp ein.

Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 21. Januar. Coronabedingt finden die Dreharbeiten in diesem Jahr in Südafrika und nicht in Australien statt. Laut dem RTL-Sprecher ist eine Impfung gegen das Coronavirus keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Show: „Die Voraussetzungen in diesem Jahr sind die Einreise mit negativem PCR-Test nach Südafrika sowie die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Quarantäne hier vor Ort.“