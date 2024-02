Ex-Kandidat sauer auf RTL Dieser Dschungelcamp-Brief sorgt im Nachgang für Ärger

So war es auch dieses Jahr. Lucy Diakovska zeigte sich ergriffen, Fabio Knez freute sich über die ungewohnt emotionalen Worte seines sonst so toughen Vaters und auch bei Felix von Jascheroff flossen noch schnell ein paar Tränchen, ehe er an Tag 13 dann aus dem Dschungelcamp gewählt wurde und nun vermutlich schneller als gewünscht wieder in den Armen seiner Verlobten weilen kann.