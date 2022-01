Dschungelcamp 2022, Tag 6 : Wie die Wahrheit über die Playboy-Fotos von Tina Ruland Tara Tabitha einen Vorteil verschaffte (mit Bildergalerie)

Linda Nobat (l.) und Tara Tabitha sitzen in der Lostrommel. Ebenfalls befinden sich in der Maschine mit Zahlen bedruckte Bälle sowie nach und nach eingefüllte Tiere, Insekten, Fleischabfälle und diverse stinkende Flüssigkeiten. Foto: rtl+

Tag 6 im Dschungelcamp von RTL: Zur Dschungelprüfung mussten dieses Mal Linda Nobat und Tara Tabitha. „Schrotto-Lotto“ ist eines der bisher härtesten Spiele! Ausgerechnet die Playboy-Fotos von Tina Ruland verschafften den beiden Kandidatinnen dabei einen Vorteil. Der „IBES“-Tag im Überblick.

Wir schreiben Tag 6 im Dschungelcamp von RTL, Ausgabe vom 26. Januar. Und bis jetzt gab es fast keine Dschungelprüfung ohne Linda Nobat. An fünf von sechs Tagen musste sie antreten. Ob die Zuschauer sie lieber als andere Kandidatinnen und Kandidaten sehen wollten? Oder ob sie sie vielleicht doch nur scheitern sehen wollen? Das bleibt offen. Fest steht: Auch die fünfte Prüfung hat Linda wieder gemeistert.

Die Dschungelprüfung:

Bei „Schrotto-Lotto“ mussten sie und Tara Tabitha in einer riesigen Lostrommel platznehmen. Doch sie blieben nicht allein! Mit Zahlen bedruckte Bälle sowie nach und nach eingefüllte Tiere, Insekten, Fleischabfälle und diverse stinkende Flüssigkeiten kamen hinzu. Die "Lotto-Feen" Sonja Zietlow und Daniel Hartwich stellten den beiden Prüflingen, die sich in der drehenden Kugel immer wieder überschlugen, mehrere knifflige Fragen. Auf jede Frage gab es eine Zahl als Antwort. In 60 Sekunden Zeit mussten Linda und Tara dann die Kugel mit der richtigen Zahl finden. Für jede korrekte Antwort gab es einen oder zwei Sterne. Sieben Fragen wurden insgesamt gestellt.