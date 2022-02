Dschungelcamp 2022 : Dschungelcamp-Finale: Bei Ekel-Prüfung kann Daniel Hartwich nicht mehr hinsehen

Zwei Wochen lang hungerten, würgten und zickten die Stars im RTL-Dschungelcamp. Drei Kandidaten blieben fürs Finale am Samstag übrig. Sie mussten sich in finalen Dschungelprüfungen beweisen, die es in sich hatten.

Die Star-Dichte in dieser Dschungelcamp-Staffel war eher semi-hoch. So war es nur konsequent, dass um die Dschungelkrone am Ende zwei ehemalige Datingshow-Teilnehmer und ein Soap-Darsteller kämpften: Filip Pavlovic (“Bachelorette“), Manuel Flickinger (“Prince Charming“) und Eric Stehfest (“GZSZ“).

Alle Frauen und Nicht-RTL-Nasen hatten die Zuschauer zuvor konsequent rausgewählt, bevor RTL am Samstag zum Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ lud.

Um die Dschungelkronen-Tauglichkeit ein letztes Mal unter Beweis zu stellen, mussten die Kandidaten noch einmal allerlei Ekelheiten über sich ergehen lassen.

Filip Pavlovic holt alle Sterne in seiner letzten Dschungelprüfung

Als erster war Filip Pavlovic an der Reihe. In seiner Prüfung sollte er die Vorspeisen für ein finalwürdiges Festmahl erspielen. Seine Aufgabe: Festgeschnallt in einem riesigen Stern zehn Minuten einfach nur aushalten. Allerdings nicht alleine. Sondern gemeinsam mit tausenden Mehlwürmern, Grillen, Maden, Krokodile, Riesen-Kakerlaken, Ameisen und Schlangen. Ein „bisschen Angst“, hat er zwar schon, doch Pavlovic lässt sich tapfer tierisch „berieseln“. Tausende Mehlwürmer, Grillen und Maden auf dem Bein – der erste Stern ist nach zwei Minuten gesichert. Dann kommen vier Krokodile dazu. "Vier! Ich kann da nicht hingucken!", sagt der Ex-“Bachelorette“-Teilnehmer sichtlich gestresst. „Leute meine Nerven sind am Ende.“ Er hält trotzdem durch.

Als nächstes kommen Riesenkakerlaken, die um seinen linken Arm wuseln. Kein Problem für Pavlovic. Schmerzhafter sind hingegen die die vier Ameisennester, die zu guter Letzt sein linkes Bein beehren. "Aaaaah, die brennen richtig", jammert er zwar. Aber auch das hält der Finalist aus.

Die letzten beiden Minuten wird es nochmal heftiger: Pavlovic bekommt 24 Schlangen auf Bauch und Kopf gelegt. Da kann man schon mal Zustände bekommen… Doch Pavlovic, der die Ameisen laut eigener Aussage sogar schlimmer fand, hält durch – und holt alle fünf Sterne in seiner finalen Prüfung.

Eric Stehfest verschlingt Augen und Hirn, aber verbeißt sich am Straußenherz

Die wichtigste Prüfung hatte wohl Eric Stehfest zu bewältigen. Denn der GZSZ-Darsteller sollte den Hauptgang für sich und seine Mitcamper erspielen. Es wurde zugleich die heftigste Prüfung. Um später leckeres Essen zu haben, musste er erstmal weniger köstliche Dinge zu sich nehmen. Denn eine letzte Essensprüfung in dieser 15. Dschungelcamp-Staffel stand an.

RTL greift hier auf bewährte Mittel zurück. Zehn Teller für fünf Gänge werden dem Schauspieler nacheinander serviert. Der erste Teller eines Ganges ist immer die schmackhafte Versuchung – ein wirklich leckeres Gericht, das aber den Stern kosten würde, wenn sich der Kandidat dafür entscheidet. Der zweite Teller ist dann die Nicht-Köstlichkeit, die verspeist werden muss, um einen Stern zu bekommen. Wählt Eric den ersten Teller, ist der Stern für den Gang verloren.

Stehfest lehnt die Früchteplatte ab – und greift stattdessen zu zwei Impala-Augen (ohne Linsen), die er innerhalb von 60 Sekunden mustergültig hinunterwürgt. Gang Nummer Zwei wartet in einer Box voller Fliegen, in der auch zwei fette Maikäferlarven hängen. Diese Proteine lässt sich der GZSZ-Darsteller nicht entgehen.

Am dritten Stern scheitert Stehfest hingegen: das Straußenherz ist nicht nur trocken, sondern auch „viel zu groß“. Das Kudu-Hirn – stilvoll einem ganzen Kudu-Kopf angerichtet – war auch nicht gerade klein portioniert. Dennoch schafft der Schauspieler es gerade noch rechtzeitig.

Daniel Hartwich kann bei Ekel-Prüfung nicht mehr hinschauen

Ein absolut ekelerregender Anblick, wie nicht nur viele Nutzer auf Twitter bemerkten. Auch Moderator Daniel Hartwich konnte beim Kudu-Hirn kaum mehr hinschauen. Er hielt sich die Moderationskarten vors Gesicht, war sichtlich angeekelt. Auch Sonja Zietlow vermied den direkten Blick hinüber zu Stehfest und dem Kudu.

Ganz Deutschland jetzt. #IBES pic.twitter.com/wKClBhBqyK — anredo (@anredo) February 5, 2022

Und auch seinen vierten Stern ließ er sich nicht nehmen – ein Gläschen Kuh-Urin war schnell hinuntergeschluckt und stellte sich als wahrer Jungbrunnen heraus: „Jetzt fühle ich mich wie 16“, so Eric, „da haben wir auch so einen Quatsch gemacht!“

Bei der letzten Dschungelprüfung versagt Manuel Flickinger kläglich

Für ein süßes Finale sollte Ex-„Prince Charming“-Kandidat Manuel Flickinger sorgen, der die Desserts fürs finale Festmahl erspielen sollte. Er bekommt dafür mit Taucherbrille und Schnorchel im Gesicht einen Glashelm über seinen Kopf gestülpt. Dieses Glashelm-Aquarium wird erst mit Wasser, dann noch mit Aalen und vielen Fröschen gefüllt. Doch es sind nicht die Tiere, die Flickinger Sorgen machen. Es ist das Wasser: „Ich habe eine Aqua-Phobie.“

Trotzdem tritt Flickinger die Dschungelprüfung an. Wasser läuft ein, ein Aal und zehn afrikanische Krallenfrösche landen im Helm-Aquarium. Nach einer Minute ist der erste Stern gesichert. Doch als ihm das Wasser knapp unter den Augen steht, zieht Flickinger an der Notvorrichtung. RTL kennt wenig Gnade: ein Prüfungsabbruch bedeutet null Sterne. Der Finalist zeigt sich trotzdem glücklich darüber, dass er es überhaupt probiert hat.

Dschungelkönig wird man so jedoch nicht, wie sich später zeigte. Flickinger belegte den dritten Rang. Der neue Dschungelcamp lautet indes Filip Pavlovic, der sich gegen Eric Stehfest durchsetzte.

