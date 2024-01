Dschungelcamp 2024 Überraschendes Aus von Heinz Hoenig – jetzt spricht Dr. Bob

Am Nachmittag meldet sich auch Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob zu Wort und äußert sich auf dem Instagram-Kanal von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zu Hoenigs Auszug: „Wir haben Heinz aus dem Camp genommen - vorsichtshalber. Der Hauptgrund ist, dass es für ihn sehr hart war die letzten zwei Wochen. Der ist dreimal so alt wie die meisten anderen. Wir haben entschieden, dass das am sichersten für ihn ist. Aber er ist sehr fit und freut sich, seine Familie zu sehen."