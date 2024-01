Anya Elsner Dschungelcamp-Model knallhart: „Sie müsste meiner Meinung nach leider sterben“

Anya Elsner hat durch ihre Teilnahme an der Sendung Germany‘s Next Topmodel den Ruf als Zicke inne. Jetzt zieht das Model ins Dschungelcamp und ist Teil der 19. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Im Interview mit der „Bild“ hat Anya Elsner nun Einblicke in ihr Leben gegeben und verraten, wovor sie sich fürchtet.