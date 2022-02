Drückte der Kanzler die Daumen? : Angebliche Nachricht von Olaf Scholz an Dschungelcamp-Finalisten sorgt für Wirbel

Angebliche Nachricht von Olaf Scholz an Dschungelcamp-Finalisten sorgt für Wirbel

Verfolgte Olaf Scholz das Dschungelcamp? Und fieberte der Bundeskanzler derart mit, dass er einem der drei Finalisten in einer Privatnachricht vor dem Finale viel Glück wünschte? Ein Screenshot, der genau das nahe legte, sorgte in den sozialen Medien für Verwunderung.

Immer wieder wurde in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen gescherzt, dass Bundeskanzler Olaf Scholz heimlich im Dschungelcamp sein müsse - schließlich höre man im politischen Berlin gerade nichts von ihm.

Kurz vor dem Finale der RTL-Sendung sorgte erneut die Verbindung Scholz-Dschungelcamp für Wirbel. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Dschungelcamp-Finalisten Filip Pavlovic wurde am Samstag ein Screenshot in der Story gepostet. Auf diesem ist augenscheinlich eine Privatnachricht des Bundeskanzlers zu sehen. „Alles gute fürs Finale Filip“ (sic) ist dort zu lesen, daneben das Bild von Olaf Scholz und der blaue Haken, der einen verifizierten Instagram-Account anzeigt.

Einen Screenshot dieser Instagram-Story postete am Samstag während des Finales unter anderem die Spiegel-Autorin Anja Rützel. „Falls noch irgendwer fragt, was Olaf Scholz macht“, kommentierte sie dazu.

Falls noch irgendwer fragt, was Olaf Scholz macht. #IBES pic.twitter.com/CNW00xg8JI

Drückt Olaf Scholz wirklich Filip Pavlovic die Daumen im Dschungelcamp?

Der Screenshot sorgte für Wirbel auf Twitter. „Was bitte was was was??“, lautete nur einer der Kommentare. „Ich will nicht glauben, dass das echt ist“, ein anderer. Die große Frage, die Nutzer stellten: Ist der Screenshot aus dem Postfach Pavlovics wirklich echt oder vielmehr eine Fotomontage? „Womöglich selbst gebastelt, womöglich nicht“, kommentierte Spiegel-Autorin Rützel selbst. „Auch lustig, dass man inzwischen einfach ALLES für möglich hält.“