IBES 2023 : Die Dschungelcamp-Regeln im Überblick: Grenzen, Feuer, Essen und Co.

Im Dschungelcamp gelten für die Kandidaten jede Menge knallharte Regeln. Da kommt man schon mal durcheinander. Hier finden Sie alle Regeln im Überblick.

„The Regels sind the Regels und wir müssen them einhalten“, sagte einst Marc Terenzi während seiner Zeit im Dschungelcamp. Die strikte Befolgung der Regeln machten ihn in Staffel 11 von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zum Dschungelkönig. Dennoch nehmen es einige IBES-Kandidaten mit den Vorgaben aus dem Regelwerk nicht so genau.