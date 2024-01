IBES 2024 Kandidat Mike Heiter: Er will der Anführer im Dschungelcamp sein

Mike blieb nach der Trennung dem Reality-TV treu und machte beim „Kampf der Reality-Stars“ und zuletzt beim RTL-Dating-Format „Are You The One? Reality-Stars in Love“ mit. Dschungel-Luft konnte Mike schon bei der „Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow“ schnuppern und war schon zweimal als Begeitung für Dschungelcamp-Kandidaten mit dabei – 2020 für seine Ex-Partnerin Elena Miras und für Kumpel Gigi Birofio im letzten Jahr. Der 31-Jährige arbeitet außerdem als Influencer und an seiner Musikkarriere, er veröffentlichte bislang drei Songs.