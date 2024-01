IBES 2024 GNTM-Teilnehmerin Anya Elsner im Dschungelcamp: Davor hat sie die größte Angst

Anya Elsner kam am 2. Dezember 2003 in Berlin zur Welt und lebt dort bis heute. Während die Bindung zu ihrem Vater besonders eng ist, scheint die Beziehung zu ihrer Mutter von Beginn an schwierig zu sein. „Ich hatte noch nie eine gute Bindung zu meiner Mutter, es ist viel vorgefallen“, erklärt das Model im Interview mit RTL. Was genau zwischen Mutter und Tochter vorgefallen ist, ist bislang unklar. Die 20-Jährige sei sich allerdings sicher, dass das Thema am Lagerfeuer zur Sprache kommt.