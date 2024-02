Vom Zuschauerliebling zum Beinahe-Aus Dschungelcamp 2024: So haben die Zuschauer wirklich abgestimmt

Twenty4Tim führte auch in den folgenden Tagen die Votingtabelle an. Doch am 30. Januar änderte sich dies plötzlich. Mit 18,87 Prozent rutschte der Influencer auf Platz zwei ab. Die meisten Stimmen erhielt an dem Tag Lucy Diakovska mit 19,68 Prozent. Und das, obwohl sie in den Tagen zuvor zwischen sieben und zehn Prozent lag.