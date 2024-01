Dschungelcamp 2024 Dr. Bob: Das ist seine Favoritin auf die Dschungelkrone

Dr. Bob erwartet, dass sich Kim Virginia von ihrer „verrückten, wilden Seite“ zeigen wird. Doch er ist skeptisch, ob sie das Tag für Tag durchziehen kann, denn: „Du wirst hungrig und müde.“ Auch was die Chancen von Twenty4Tim angeht, hat Dr. Bob so seine Zweifel: „Es ist eine Sache, Millionen Fans zu haben, aber eine andere, in diesem Dschungelcamp zu überleben.“ Es könne also hart für den Influencer und Sänger werden.