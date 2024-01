IBES Dschungelcamp 2024: Wann fliegt der erste Promi raus?

Das Dschungelcamp ist seit Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens und lockt Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme. In der aktuellen Staffel kämpfen elf Prominente in der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" um die begehrte Dschungelkrone. In früheren Staffeln hatten die Zuschauer bereits in der zweiten Woche die Möglichkeit, den ersten Kandidaten aus der Show zu wählen. Doch wie verhält es sich in dieser aktuellen Staffel?