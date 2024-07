Sommer-Dschungelcamp 2024 Kaum wiederzuerkennen – Fans sorgen sich um David Ortega

Bis 2021 blieb David bei „Köln 50667“, damals noch mit Dreitagebart und muskulös. Danach folgte eine große optische Veränderung. In der „großen Dschungelshow“ 2021 trug er längere Haare und einen Hut. Heute zeigt er sich in den sozialen Medien mit langen Haaren und Zottelbart. Er erklärt, dass ihm der neue Look gefällt, da er schon immer wie ein Gelehrter aussehen wollte und ihm schauspielerisch mehr Möglichkeiten bietet. Fans sorgen sich heute weniger um sein Aussehen als um sein Verhalten.