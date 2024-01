IBES 2024 Dschungelcamp 2024: RTL verkürzt heute Sendung - alle Termine

Die Sendetermine der 17. Staffel IBES wurden lange geheim gehalten. Genau einen Monat vorher (19. Dezember) verriet RTL dann jedoch: Es geht am Freitag, den 19. Januar los, und zwar mit einer dreistündigen Primetime-Show ab 20.15 Uhr. Auch am Samstag wird das Dschungelcamp zur Primetime ausgestrahlt, genauso wie an beiden Sonntagen. Wer das zweiwöchige Unterhaltungsformat live verfolgen möchte, muss an den restlichen Tagen dann ab 22.15 Uhr einschalten. Das große Finale läuft dann am Sonntag, 4. Februar, um 22.15 Uhr. Einen Tag später folgt das große Wiedersehen aller IBES-Kandidaten um 20.15 Uhr. Das sind die Sendetermine im Überblick: