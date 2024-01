Dschungelcamp-Sensationen 2024 Mehr Drama, mehr Promis – das plant RTL zum IBES-Jubiläum

In dieser Allstars-Staffel sollen bekannte Gesichter aus vergangenen Staffeln des Dschungelcamps in einem Camp in Südafrika wieder aufeinandertreffen. Welche Promis genau teilnehmen werden, ist bisher noch ein gut gehütetes Geheimnis, aber es verspricht, eine spannende Mischung aus altbekannten Ex-Campern und -Camperinnen zu werden.