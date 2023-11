IBES 2024 Dschungelcamp 2024: Mögliche Kandidaten – Gerüchte um diesen Promi

Bezüglich der Dschungelcamp-Bewohner hüllt sich der Sender bis zum jetzigen Zeitpunkt in Schweigen. Dementsprechend brodelt in den sozialen Medien bereits die Gerüchteküche. Ein Name, der immer wieder auftaucht: Martin Semmelrogge. Der Schauspieler sollte in Staffel 16 als Kandidat ins Dschungelcamp ziehen. Nachdem anfänglich kursierte, dass er als Nachrücker in das Camp zieht, verkündete RTL nach einigen Tagen das Aus für den 67-Jährigen. Seine Vorstrafen führten zu Problemen bei der Einreise und die australischen Behörden stellten Semmelrogge kein Visum aus.