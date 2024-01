IBES 2024 Kim Virginia kuschelte mit Dschungelcamp-Mitstreiter im „Boom Boom Room“

Beim „Bachelor“ machte Kim Virginia 2021 mit, es folgte „Bachelor in Paradise“ und ein Auftritt als Verführerin bei „Temptation Island“ 2022. Zuletzt machte sie bei „Are You The One? Reality-Stars in Love“ mit. Dort war sie um keinen Spruch verlegen und dafür bekannt, kleine „Feuer“ zwischen anderen Kandidaten zu legen. Die 28-Jährige lernte dort außerdem Mit-Camper Mike Heiter kennen, mit dem sich in der Show ein kleines Techtelmechtel entwickelte.