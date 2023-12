IBES 2024 Dschungelcamp 2024: Mögliche Kandidaten – Nico Legat dabei?

Der ehemalige Viva-Moderator Jan Köppen tritt nach Auffassung vieler IBES-Fans in große Fußstapfen und war in der vergangenen Staffel auch Kritik ausgesetzt. So kritisierten manche Zuschauer im Netz, dass Köppens Moderationsstil zu sehr an seinen Vorgänger erinnere. Dennoch bekommt er eine zweite Chance und führt gemeinsam mit IBES-Urgestein Sonja Zietlow in Staffel 17 als Moderations-Duo erneut durch die RTL-Show.