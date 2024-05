„Wird richtig abgehen“ Kandidaten für Sommer-Dschungelcamp stehen fest – IBES-Fans reagieren entsetzt

Zum 20. Jubiläum strahlt RTL eine Sonderausgabe der Show „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ aus. In dieser Staffel werden ehemalige Teilnehmer der Show erneut ins Dschungelcamp einziehen und sich den harten Dschungelprüfungen stellen müssen. Die Spezialausgabe des Dschungelcamps findet nicht wie gewohnt in Australien statt, sondern in Südafrika.