IBES 2024 Starttermin für das Sommer-Dschungelcamp steht fest

Das Sommer-Dschungelcamp verspricht nicht nur die Rückkehr beliebter Teilnehmer, sondern auch ein gänzlich neues Setting. Die Show wird im Swadini Nationalpark in Südafrika gedreht, wo sich die Promis den berüchtigten Ekelprüfungen stellen werden. Dr. Bob gab in einem Instagram-Beitrag an, dass das Foto von ihm und Sonja Zietlow in Matibidi, in der südafrikanischen Provinz Mpumalanga, aufgenommen wurde.