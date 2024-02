Dschungelcamp 2024 Nach plötzlichem Aus: Heinz Hoenig mit Tränenvideo auf Instagram

Die Nachricht überraschte, da Hoenig erst am Montagabend in der letzten Dschungelcamp-Folge zu sehen war. Dort nahm er erstmals an einer Prüfung teil, bei der er exotische Tierkreationen in pürierter Form kosten musste. Hoenig entschied sich für „Larv Island“, ein Eis aus Fliegenlarven.