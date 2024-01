IBES 2024 Verbaler Angriff auf seine Familie – Dschungelcamp-Kandidat Heinz Hoenig reagiert

Der erste gemeinsame Familienurlaub am Meer – wenn auch nur kurz. Denn in wenigen Tagen heißt es für Heinz Hoenig „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Er Ist Dschungelcamp-Kandidat der diesjjährigen Staffel. Gerade postet seine Frau auf Instagram Fotos vom ersten Ausflug des gemeinsamen Sohnes am Meer, schon wird sich Heinz Hoenig bald weg von der Gold Coast, rein in den australischen Dschungel begeben müssen.