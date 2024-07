Sommer-Dschungelcamp 2024 Heißer Flirt am Flughafen – Gigi Birofio (25) turtelt mit Reality-TV-Star (24)

Kurz vor dem großen Sommer-Dschungelcamp auf RTL am 16. August 2024 sorgt Gigi Birofio (25) für Gesprächsstoff. Der Reality-Star, der im Januar 2023 nur knapp die Dschungelkrone verpasste, wurde am Flughafen von Athen in vertrauter Pose mit einer Blondine fotografiert. Eine aufmerksame BILD-Leser-Reporterin knipste den Schnappschuss, der Gigi Arm in Arm mit Sandra Janina (24) zeigt – ebenfalls ein bekanntes Gesicht aus der Reality-TV-Welt.