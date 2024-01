IBES 2024 Diese Luxusartikel nehmen die Promis mit ins Dschungelcamp

Ähnlich dürftig sieht es für die Raucher unter den Dschungelcamp-Kandidaten aus, eigene Zigaretten sind ebenfalls verboten. Mit lediglich fünf Zigaretten pro Tag gilt es diese gut einzuteilen. Denn nicht nur ein knurrender Magen und Schlafmangel sorgten in vorherigen Staffeln für schlechte Stimmung am Lagerfeuer, auch der Nikotin-Entzug brachte so manche Promis an ihre Grenzen.