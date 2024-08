Showdown der Dschungel-Legenden Das ist neu beim Sommer-Dschungelcamp 2024

Auf das Dschungel-Feeling aus Australien wird in der Sommer-Ausgabe von IBES 2024 verzichtet. Stattdessen fliegen die Kandidatinnen und Kandidaten mit samt Produktionsteam nach Südafrika. Dort wurde bereits 2022 eine Dschungelcamp-Ausgabe gedreht. Denn in dem Jahr gab es wegen der Corona-Pandemie Einreiseprobleme nach Australien. Deshalb entschied sich RTL damals für eine Verlegung nach Südafrika. Mit „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ kommt RTL jetzt also an diesen Ort zurück. 2022 gewann übrigens Filip Pavlovic. Platz zwei belegte Eric Stehfest, der 2024 auch beim Sommer-Dschungelcamp dabei sein wird.