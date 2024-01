Wer ist raus, wer ist noch dabei? Dschungelcamp 2024: Cora Schumacher überraschend ausgeschieden

Die 17. Staffel startete am 19. Januar 2024, mit einer dreistündigen Primetime-Show. Auch in den folgenden Tagen dürfen sich die Zuschauer auf unterhaltsame Abende freuen, wobei das Finale am 4. Februar den Höhepunkt bildet. Das große Wiedersehen der Kandidaten steht am 5. Februar um 20.15 Uhr auf dem Programm. Jan Köppen und Sonja Zietlow führen erneut als Moderationsduo durch die Show.