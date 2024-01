Nach Dschungel-Aus Nach Liebesgeständnis im Dschungel: Cora Schumacher rechnet mit Oliver Pocher ab

Cora Schumachers Ausstieg am Montagabend war dramatisch, der Rauch des Lagerfeuers habe ihr zu schaffen gemacht. Kaum zurück in der Zivilisation, zurück in der Social-Media-Welt, wird Cora Schumacher mit diesen unschönen Bemerkungen konfrontiert. Sie reagiert gereizt, scheint verletzt: „Ich brauche keinen Oliver Pocher. Ich brauche weder seine Schlagzeilen noch brauche ich seine Kohle. Wer hat was davon?“