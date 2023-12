Dschungelcamp 2024: Zweite Kandidatin enthüllt Schnelle Autos und heiße Schlagzeilen – IBES-Kandidatin Cora Schumacher im Porträt

Mit ihrem siebten Platz bei PBB und einigen Schlagzeilen in den Medien geriet ihr Name wieder in den Vordergrund – und verschafft ihr somit eine erste eigene Show. In „Coras House of Love“ machte sich die 46-Jährige auf die Suche nach der großen Liebe. Und das mit Erfolg – zumindest für kurze Zeit. Denn die Beziehung zu Profiboxer Denny Heidrich, der in ihrer Datingshow das Rennen für sich gewann, hielt nur wenige Monate. Es folgten weitere TV-Auftritte, wie beispielsweise eine Teilnahme bei „Die Superhändler – 4 Räume 1 Deal", bei der sie einen Rennanzug von Ex-Ehemann Ralf verkaufte. Im vergangenen Jahr war sie außerdem im Sat.1-Reality-Format „Club der guten Laune" zu finden, wo sie mit anderen Realitystars einen Urlaub in Thailand verbrachte und um die Siegprämie von 50 000 Euro kämpfte, die sie jedoch mit ihrer Drittplatzierung knapp verpasste. Ihre Kasse dürfte trotzdem regelmäßig klingeln. Nicht zuletzt durch ihre Fotos auf der Plattform „Only Fans“.