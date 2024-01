IBES 2024 Reality-TV, Ehe, Freund: Das ist Dschungelcamp-Kandidatin Cora Schumacher

Mit ihrem siebten Platz bei PBB und einigen Schlagzeilen in den Medien geriet ihr Name wieder in den Vordergrund – und verschafft ihr somit eine erste eigene Show. In „Coras House of Love“ machte sich die 46-Jährige auf die Suche nach der großen Liebe. Und das mit Erfolg – zumindest für kurze Zeit. Denn die Beziehung zu Profiboxer Denny Heidrich, der in ihrer Datingshow das Rennen für sich gewann, hielt nur wenige Monate.