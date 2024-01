„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Dschungelcamp 2024: Alle IBES-Kandidaten enthüllt – wer ist dabei? (mit Fotos)

Wie in nahezu jeder IBES-Staffel sind unter den Dschungelcamp-Kandidaten bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten dabei. Manche Promis sind einer breiten Masse an RTL-Zuschauern bekannt, andere nur eingefleischten Trash-TV-Fans und wiederum andere sind nur in bestimmten Altersklassen echte Berühmtheiten. Damit alle Zuschauer am heimischen Busch-Lagerfeuer mitreden können, stellen wir die Kandidaten der 17. Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ vor.