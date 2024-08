Sommer-Dschungelcamp 2024 Dschungelcamp – Showdown der Legenden: Alle Infos zu den Sendeterminen im TV und Stream

Im Anschluss zur Folge zeigt RTL wie gewohnt „Die Stunde danach“. Im Live-Talk mit Angela Finger-Erben und Olivia Jones werden die Geschehnisse im Dschungel noch einmal ganz genau unter die Lupe genommen. In „Die legendäre Stunde danach“ werden ehemalige Camper und Dschungel-Experten wie Gigi Birofio und Daniela Büchner zu Gast sein. Auf welche Gäste die Zuschauer sich noch freuen dürfen, ist noch nicht bekannt, jedoch werden laut RTL die Bewohner selbst in der „legendären Stunde danach“ vor Ort sein und live über ihre Erfahrungen und Emotionen in Südafrika sprechen.